獨家》中影案再掀波瀾？ 北檢今發動秘密搜索

2017-10-18 11:32

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦國民黨前政策會執行長蔡正元所涉中影交易案，因蔡正元今年8月被借提到高等法院作證時，蔡當庭嗆說願到黨產會作證，將中投公司賤賣黨產的事公諸於世；北檢為此多次以證人身分提訊在押的蔡正元，試探蔡有無轉為污點證人供出國民黨高層涉案的可能，蔡也疑似「知無不言」；北檢掌握相關事證後，今二度搜索並約談時任中投董事長張哲琛、總經理汪海清，現於北檢第五辦公室偵訊中。

對於北檢今天有無搜索國民黨中央黨部，或其他黨高層的住居處，以及搜索對象是誰？蔡正元向檢方作證時，有無抖出其他國民黨或中投高層涉賤賣中影等黨產內幕？北檢均以偵查不公開為由，不願證實也未回應。

此外，今年8月《上報》曾報導，中投公司於99年所調查完成的內部機密報告，其中直指蔡正元「絕對是從頭到尾影響本案最關鍵之人物」，並措詞強硬的批蔡「中飽私囊，嚴重損害股東權益」，指光是蔡正元在中影董事長任內所主導的中影減資增資案，短短9天，蔡與親信至少就不當獲利4287萬餘元。

根據中投公司於99年4月2日完成的內容40頁的《真相-中影股權交易案始末》內部調查報告，內容詳述中影案的緣起、買方如何現身及接手中影經營權的過程，以及蔡正元在本案中扮演的角色、中影案幕後真正金主及鴻海集團創辦人郭台銘胞弟、正崴精密董事長郭台強取得中影經營權的經過等；該報告的封面還標註「機密報告」，現已被北檢所掌握。

蔡正元的委任律師魏憶龍今表示，蔡正元如果有被檢方傳喚作證的話，作證內容只有蔡正元及檢察官知道，律師律見蔡正元時，受到律師法等相關規範，也無法透過律見的方式知悉蔡正元作證的內容，究竟蔡正元作證時說了些什麼，只有蔡正元自己及檢察官知道。（更新時間：12:35分）