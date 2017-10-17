女吸毒過量延誤送醫害命 男同學判賠230萬

2017-10-17 19:23

〔記者王定傳／新北報導〕郭姓男子約蕭姓女國中同學到摩鐵開趴，蕭女因吸毒過量，竟到馬桶撈大便，郭男卻遲未送醫害死蕭女，刑事部分，郭男被依過失致死及藥事法轉讓偽藥罪，分別判刑1年4月及4月；被害者父母提出求償，新北地院認定郭男雖有過失，但蕭女也應負一半責任，判郭男賠230萬元。

103年11月20日上午6時許，郭男、蕭女先到新北市中和區摩鐵聊天，下午3時許找來陳女助興，郭男還把K他命放在桌上供2女吸食；下午6時許，蕭女因自行吸食安非他命及搖頭丸，出現吼叫、癲癇、意識不清、胡言亂語、抽搐，甚至把內搭褲脫到腳踝，徒手撈取馬桶內大便等怪異舉動。

陳女見狀先閃人，但要求郭男叫救護車送醫，郭男允諾，卻只打電話請黃姓友人來幫忙；直到晚間10點多，蕭女意識不清、呼吸微弱，郭男這才開車送醫，蕭女仍因多種藥品（K他命、PMA、Methylone、安非他命）及急性毒品中毒，致中毒性休克不治。

一審法院認定，郭男明知蕭女服用多種毒品，已出現怪異舉動，又承諾要將她送醫，負有保護救助義務，加上法醫研究指稱「蕭女如能及早送醫可能還有救，等到呼吸狀況不正常且微弱時才送，有可能無法急救存活！」認定蕭女死亡與他遲遲不作為有因果關係。

被害者父母另提502萬餘元求償，郭男堅稱，蕭女是因自行吸食毒品過量致死，應負擔較大責任；法官認為，郭男未及時送醫，與蕭女死亡確有因果關係，判賠460萬餘元，不過，蕭女吸毒也應負一半責任，判賠230萬餘元。

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