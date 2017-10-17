假討債真行搶 歹徒瞎扯認錯人

2017-10-17 18:16

〔記者王宣晴／新北報導〕新北市三重堤防停車場日前晚間傳出強盜案，一名25歲的彭姓男子見曾姓男子獨自前往牽車，竟以討債為由，上前搶走曾男的手機鑰匙，雙方扭打在地，一旁停車民眾見狀趕緊到管理室求救，管理員趕緊報案，並上前與身形高大的彭男拉扯，最後彭男見無法逃逸，將手機鑰匙還給曾男，隨後逃向700公尺外的籃球場，警方趕抵時依照現場民眾指認，將彭男逮捕到案，依強盜罪嫌送辦。

警方調查，家住北投的彭男平時在工地工作，本月12日晚間7時許，搭乘計程車從住處前往三重，步行進入停車場，躲在離暗處等待目標行搶，鎖定騎車前往停車場牽車的曾男，趁曾男在停車時從後方質問：「你欠我錢為甚麼不還！」隨後伸手搶走曾男的手機，更動手搶曾男的隨身包，曾男極力抵抗，與彭男扭打在地，頻喊：「搶劫！」，一旁停車的民眾見狀先衝去管理室求救，管理員報案後趕往，但仍無法制伏身高180公分，體格壯碩的彭男。

彭男行搶失手，又發現警方趕抵，將搶來的手機鑰匙丟還給曾男後逃逸，但卻逃到河邊的籃球場，彭男見無處可逃，只能呆坐在籃球場邊，警方趕抵將他逮捕；彭男偵訊時向警方供稱，坐計程車到停車場是為了運動，又誤認曾男是欠債不還的友人，才上前理論討債，否認行搶，但因現場民眾指證歷歷，警方訊後依強盜罪嫌將彭男送辦。