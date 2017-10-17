被法務部長告誹謗 黃越宏：我請不到律師

2017-10-17 17:52

〔記者張文川／台北報導〕資深媒體人黃越宏，今年5月在法治時報與三立政論節目上，指稱法務部長邱太三6年前向司法院施壓關說妻子宋富美回任法官，邱太三自訴控告黃越宏刑事加重誹謗，附帶民事求償300萬元並登報道歉；台北地院今開庭，黃越宏向法官說，他請律師遇到困難，他找了十幾位律師，沒有人願意得罪法務部長，統統婉拒幫他辯護。

黃越庭訊後受訪時，舉例有哪些律師不願接受他委任，但點到名的都是已退休或離職轉任律師的資深檢察官，包括陳雲南、陳守煌、楊榮宗、薛維平，「他們不願意和這麼大的部長搞對立」。

邱太三今未到庭，由律師代理。庭訊時，黃越宏否認犯罪，稱他「看不懂自訴狀」，質疑控方不能引述他的一大段文章和說話，再概括指稱他所言全部不實，而應具體指出他說的哪個命題或標題不符事實，否則他無從答辯起；黃強調他從未說過「邱太三利用刪除外聘委員換取妻子回任法院而施壓關說司法院」這句話，「不要把我沒說過的話塞進我嘴裡」。

邱的律師認為主要是針對黃所言的「邱太三關說施壓妻子回任法官」一事不是事實，因為不想讓黃越宏以為是斷章取義，才會在訴狀中全文引述，會再具體整理黃的不實文句；律師指出，黃的惡意在於未盡合理查證即故意散布不實，至於黃是否看得懂訴狀，律師「無從置喙」。

法官也認為應特定出黃的哪些文句為不實陳述，給邱的律師一個月時間整理黃的哪幾句話不是事實。法官定12月5日再開庭。