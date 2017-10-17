基隆一週內4貓喪命 兇手疑是「一群訓練有素的狗」

2017-10-17 16:58

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆的臉書社團上近日有網友PO文，指安樂區最近接連發生多起狗群攻擊家貓、流浪貓致死案件，網友質疑不同里的貓被狗咬死事件，懷疑兇手是同一批狗群，而且是有人訓練狗來咬貓，已有4隻貓喪命；基隆市動物保護防疫所所長陳瑞濱指出，懷疑咬死貓的狗有經過訓練，動保所將進行捕抓，呼籲民眾如有發現，立刻通報動保所將追查。

「基隆人」臉書社團12日有人貼文控訴，他們家的貓「白鼻」好端端在門口，就被成群結隊的狗咬死了，他懷疑是有人放狗來咬，請家中有養寵物的飼主，要小心！

網友提醒民眾，這次被咬死的是貓，但是難保下次攻擊的對象不是貓，而是人，網友說，7、8隻狗同時攻擊，恐怕大人也會受傷，「大人小孩都要注意」！網友警示貼文一出，引發回響，網友不捨可愛的店貓，批評放狗咬貓的人太可惡。

3天後，又有網友貼文，指安樂區國家新城也發生了狗咬貓事件，有一群狗在公園沿路找尋獵物，8、9隻狗走來停車場這邊，趕了一次又來一次，咬死一隻公貓，懷疑與跟安和一街是同一批狗。

基隆青年陣線理事長張之豪說，自從安和一街的日本料理店貓「白鼻」在自家門口被狗群襲擊致死後，他就開始關心，巡邏追蹤襲貓的狗群行蹤。很不幸地，白鼻事件的隔晚，又有一隻小橘貓被咬死。再隔一天，又有兩隻貓咪被咬死，已知至少死了4隻貓。

張之豪表示，他很納悶為什麼有7、8隻狗，在安樂區這4、5個里之間，四處遊蕩，質疑這群狗是否有人指使？如果是野狗，這個危害居民安全的問題該怎麼解決？相關單位應想辦法。

動保所長陳瑞濱表示，已和陳情人聯絡，只要一出現狗群，會前往捕捉，他說，如果查出刻意放狗咬貓行為，飼主涉嫌違反動保法，可移送法辦並罰款。