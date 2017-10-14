通緝犯駕贓車撞警車 警員連開5槍破胎制伏

2017-10-14 15:41

［記者謝武雄／桃園報導］龜山地區最近發生掛著假車牌貨車，到工地、工廠四處行竊的案件，龜山警方今天清晨掌握行蹤，鎖定該貨車展開圍捕，黃姓駕駛發現情況不妙，竟然開車衝撞警車，警員見狀立刻對貨車左前輪連開5槍，導致車輪爆胎，黃姓嫌犯才乖乖就範，警方發現黃姓男子為毒品、竊盜通緝犯，涉嫌6件各式竊盜案件，全案依竊盜、毒品罪嫌移送法辦。

龜山警方於12日晚受理一起竊盜案件，調閱監視器後，發現黃姓男子駕駛掛著假車牌的貨車涉有重嫌，該貨車已經在龜山犯下多起案件，警方於昨天晚上在忠義路三段某倉儲發現該輛贓車，遂展開埋伏，直到今天清晨4點多，黃姓男子（37歲、毒品、竊盜前科）一坐上貨車，準備發動時見員警上前圍捕，趕緊駕車逃逸。

警方一路追逐貨車，從龜山區忠義路三段、大坑路三段追至員林坑路，直到員林坑一號橋前才將貨車攔下，未料黃姓男子竟然倒車迴轉，衝撞後方追捕的偵防車，並往前衝撞警車，警員林哲民見狀，立刻朝貨車左前輪連射5槍，造成貨車無法行駛，林哲民也上前將黃姓男子拉出車外將其制服，起出車上剛竊取之鐵材。

黃姓男子於警訊中坦承，行竊3件汽車、3件一般竊盜（鐵材），以每公斤6元的價格賣給資源回收場，所得購買毒品，全案依竊盜、毒品罪嫌移送法辦。

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