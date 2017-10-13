別再自以為開飛機！佳冬戰備道 要裝照相桿抓超速了

屏東佳冬台1線戰備道將在路中央分隔島加裝測速照相桿。（記者陳彥廷攝）

2017-10-13 20:28

〔記者陳彥廷／屏東報導〕10月9日夜間，屏東戰備跑道又傳驚悚死亡車禍，賴姓老翁騎機車遭撞後，又被至少6車陸續輾過，屍身破碎、血肉模糊，後方所有駕駛都抱怨沒有夜間照明，戰備道安全問題再度浮上檯面。不過，警方已預定加設紅綠燈，並請軍方評估放寬裝設路燈限制，未來還要裝「移動式」測速照相桿，嚴加取締！

位於枋寮、佳冬鄉交界的戰備道在台1線上，是全台僅存設置在省道上的戰備跑道，全長約2.5公里，76年為供軍機起降而闢建，跑道最窄處至少40公尺，路幅寬闊，卻受限軍方規定，無法裝設路燈。警方透露，戰備道全段的3個十字、T字路口，就是「全屏東最大路口」，而且因為路幅大，南北向車輛油門總是越催越大，車速飛快，也讓東西向機慢車行人過馬路險象環生。

「很多駕駛都以為自己在『開飛機』！」佳冬當地居民說，這段路為了讓飛機起降，路幅從省道台1線的2線道變成4線道，許多人見天寬地廣，就加速飆車飛快通過，也讓東西向交通變得非常危險，晚上沿線沒有照明，危險程度數以倍計，車禍非死即重傷，居民行經時壓力都很大！

期盼增設路燈 希望軍方放寬規定

死亡事故事發後，相關單位再現勘，警方說，除了原定11月改閃燈為紅綠燈，還要增加藍紅爆閃燈，也決定要在路中央加設水泥基樁座的測速照相桿限速，並請軍方放寬路燈的規定，鄉公所則自主先在縣道路口裝新路燈。

警方的評估並非無的放矢，原來戰備道南端約500公尺的測速照相桿，速限70公里，但每年總在縣內取締榜名列前茅，就是許多用路人飆車後仍未減速，而被照相。警方說，這個路段雖曾設移動式測速照相，但對超速駕駛嚇阻力，仍不如測速照相桿，因此決定裝設固定式。

不少鄉民聞訊笑說，看來取締榜的「機皇」寶座，要換人坐坐了！

基樁座可移動 突破軍事限制盲點

據軍方回應，現行戰備跑道上的臨時設施，規定6小時內移置即可供軍機起降，也讓原本的固定式測速照相桿得以加裝在「可移動式水泥基座」上，保有機動移動功能。