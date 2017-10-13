屢遭警查獲毒趴 北市2旅館遭勒令停業

2017-10-13 18:03

〔記者劉慶侯／台北報導〕五星級W飯店去年發生開毒趴造成小模暴斃事件後，台北市警察局全面檢肅蕩各商旅有無涉毒事件，至今已查獲85件在旅館內涉毒案，有7成在6間特定旅館。其中，紅人夢幻旅店、LV旅店近3年來被查獲數多達15件，已遭勒令停業。

警方表示，遭勒令停業的紅人夢幻旅館在近3年期間，被查獲15件，涉毒人數多達30餘人。兩家旅店各遭開罰42萬元，並且勒令停業。另外，天天旅館則在觀察中。

台北市毒品查緝中心是分析103年至106年6月間，警方所查獲共計85件北市旅店內涉毒個案，發現近7成的毒品案集中在6間特定旅宿場所。其中，紅人夢幻遭查獲次數最多，高達15次。

台北市警局表示，警方經過長期蒐證和掃蕩，位於北投區、內湖區的兩間旅宿場所，已於今年先後歇業；南港區1間旅館自105年5月後，均未發現再有涉毒不法情事。

至於位在中山區的紅人夢幻旅店、LV旅店、天天旅館等3家業者，涉嫌掩護毒蟲規避警方查緝，甚至疑有提供施用器具，列為台北市政府專案執行重點。

天天旅館遭查獲涉嫌容留他人吸食毒品，遭觀傳局裁罰兩次在案；都發局、消防局、衛生局9月五度聯合稽查，3家業者合計遭罰6萬至42萬不等罰鍰，紅人夢幻旅店、LV旅店已遭勒令歇業處分。

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