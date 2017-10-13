闖總統府砍憲兵 呂軍億仿古代行刑2度砍頭頸

2017-10-13 11:06

〔記者錢利忠／台北報導〕攻擊總統府憲兵的51歲兇嫌呂軍億，今天被台北地檢署依殺人未遂等罪起訴，具體求刑7年；檢方查出，呂男有強烈的「中國夢」，他犯案前透過網路及電視介紹，得知南京大屠殺事件中，有把用來屠殺中國人的日本海軍軍刀，現為國軍歷史文物館藏，竟起意奪刀闖入總統府行兇，他犯案前一週，甚至還曾在軍史館中與軍刀自拍留念。

檢方查出，今年8月18日凌晨，呂男在位於台北市羅斯福路的租屋處內，書寫陳情書，內容提及「這是我的中國夢！我要拿著70幾年前屠殺我們中國人的倭刀，殺向偽總統府，斬了蔡…」。

同日早上7點多，呂男搭車至萬華區環河南路的五金行，購買做案用的鐵槌、手套；早上9點多時，他徒步經過西門町附近的軍警用品店，入內買了1面中國五星旗後，隨即於9點30分進入軍史館2樓第2陳展室，來回走動觀望。

當天早上10點9分，呂男趁陳展室沒有其他參觀民眾時，戴上手套並拿出鐵槌，敲破玻璃展示櫃並竊取館藏軍刀後，隨即在10點15分，從總統府後廣場矮圍牆外的人行道，翻越府後廣場圍牆侵入府內管制區，雙手持握軍刀走向總統府西大門，以古代行刑式的方式將軍刀高舉過肩，自左上往右下的角度，正面朝制止他的周姓憲兵頭頸處，用力揮砍。

所幸周姓憲兵本能反應快，迅速將頸部向內縮，雖仍被砍傷右頸部，造成8公分撕裂傷，所幸頸動脈未受刀傷，就醫後並無大礙。

當時另名鍾姓憲兵聞聲趕來救援，已倒地的周姓憲兵為制止呂男，仍奮勇地從後方出腳絆倒呂男，未料呂男竟轉身再朝周姓憲兵頭部揮砍，造成周姓憲兵左臉外耳處5公分撕裂傷，兩人奪刀時，周姓憲兵的雙手手掌及右肩部等多處再受刀傷。事發後，總統蔡英文、國防部長馮世寬均公開讚揚周姓憲兵的英勇表現。