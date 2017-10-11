鬥毆現場留1顆子彈 到底是誰的成羅生門

警方獲報啟動快打部隊趕抵時雙方均已離開。（記者許國楨翻攝）

2017-10-11 11:51

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一票年輕人昨晚到北屯區一家理容KTV飲酒作樂，卻因故起口角，只見10多人在街頭追逐鬥毆還有人掛彩，警方啟動快打部隊趕往時，眾人鳥獸散，現場卻找到一顆改造子彈，警方漏夜帶回4名關係人但均否認持槍，懷疑說詞避重就輕正持續追查相關涉案人、釐清案情。

警方初步調查指出，這起街頭鬥毆事件發生在昨晚10點多，10多名彼此間都認識的年輕人吃完晚餐後，續攤到該家理容KTV飲酒作樂，期間因故起口角，結帳後在店門口一言不合衍生打群架事件，就在崇德五路、河北路口的公園追逐鬥毆。

警方獲報啟動快打部隊趕抵時，雙方均已離開，僅發現被打到掛彩的27歲曾男因頭部受傷且酒醉獨留現場，所幸經送醫無大礙但他不願提告，僅表示稍早與同齡的蘇姓友人一同赴約，期間與另一方友人發生糾紛衍生鬥毆，但不清楚到底發生什麼事。

警方為避免事端擴大派員在現場守望，卻意外拾獲改造子彈一顆，經查訪有目擊者表示，當時曾看到有人亮槍但未開槍，警方漏夜帶回莊姓、廖姓等4名男子到案但均否認持槍，且對鬥毆原因說詞避重就輕，警方訊後先將他們依社維法裁處，再持續追查相關涉案人釐清案情。