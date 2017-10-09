警察工作獎金大公開！小警員最常報的獎金是...

破案獎金是突破矚目案件或是重大刑案，警察局或警友會頒發的獎金。（資料照片，記者王捷攝）

2017-10-09 23:17

〔記者王捷／台南報導〕警察工作內容繁重、具有危險性，因此警政署設立獎金鼓勵基層警員，各地警局再依財政狀況發放，據了解，台南市警局的工作獎金，最低是200元、最高3000元，而警察最常報的獎金是取締公共危險，例如一件酒駕可以申報400元獎金，有警員一個月就申報7、8件；市警局回應，這是因為基層警員取締落實。

一件酒駕可以報請2.5支嘉獎較沒爭議，但是比較少人知道的是，取締一件酒駕案可以申報400元獎金。警察局人事室指出，全是依據警政署立定、經過行政院核准的「警察機關核發工作獎勵金作業規定」，除了酒駕可以報請獎金外，外事類、刑事類與警務類都可以報請獎金。

今年台南市警局有43項申報獎金的案類，獎金最少的是200元，是「尋獲失竊機車」的形式類獎勵，最高的獎金為3000元，分別是刑事類「查獲青少年販售一級毒品」、警務類「立定規章」以及「法制室編制第14任總統及第9屆立法委員選舉警察勤務常用法令彙編」

其中最奇怪的獎勵是「協助市警局購買車輛」也能申報獎勵，讓部分警員看了直呼，實在是賺到了，不知道一般公務員負責採購，是否也可以有獎金。

另外，基層警員最常報的就是取締酒駕獎金，不僅可以嘉獎賺飽、口袋也賺飽，有的警員一個月甚至可以報請7、8件，市警局指出，取締酒駕只是警察所有業務之一，不過酒駕取締多，代表警方有落實攔查，才會攔查到酒駕。