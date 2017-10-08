人倫悲劇！勒斃結縭54年髮妻 74歲人夫放血身亡

嘉義縣今天發生人倫悲劇，太保市春珠里74歲黃姓老翁勒斃結縭54年的龔姓妻子，再拿鐮刀割自己左上臂後昏迷躺在髮妻旁，疑造成失血過多死亡，警方派員封鎖現場採證。（記者曾迺強攝）

2017-10-08 11:17

〔記者曾迺強／嘉義報導〕嘉義縣太保市春珠里74歲黃姓老翁疑似勒斃結縭54年的龔姓妻子，再拿鐮刀割自己左上臂後昏迷躺在髮妻旁，疑造成失血過多死亡；水上警分局封鎖現場採證，初步發現房間無打鬥跡象，已報檢察官相驗偵辦，消息一出震撼鄰里，家人也對恩愛的2人突然雙亡無法置信，盼警方疑清真相。

警方表示，黃姓老翁的小兒子今早到父母臥房，發現父母躺床上死亡，嚇得趕緊報警，員警在清晨6點24分獲報後趕抵現場，發現2名死者衣著完整，且有穿著鞋子，初步認為阿嬤脖子有勒痕，疑遭丈夫掐死後，再為妻穿上鞋，並把屍體移到床上，夫本要勒斃自己卻無法完成，於是拿鐮刀割自己左上臂，躺在妻子旁；現場流有大量血液，疑失血過多死亡，警方研判夫勒斃妻後再拿鐮刀自戕，未留遺書。

黃姓老翁家人說，黃翁與妻子、小兒子共同住在太保市春珠里佳冬腳，阿公曾因腦疾開刀，術後頭部常疼痛，同年紀的髮妻則因脊椎開刀，不良於行，術後須靠助行器與輪椅代步，從沒聽過父母喊辛苦，也沒聽到父母透露輕生念頭，無法接受父母雙亡，盼警方查明真相。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980