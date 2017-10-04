男子駕車撞機車 女騎士送醫不治

2017-10-04 13:21

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市陳姓男子今天凌晨近1點時，開車經過桃園市龍潭區中豐路，在百年五街口撞上騎機車的林姓女子，林女傷重送醫，延至清晨4點半左右宣告不治，警方已依過失致死罪嫌將陳男送辦。

警方對陳姓男子（22歲）進行酒測，酒測值為零，他供稱，當時沒注意到林女從路旁騎機車，才會不小心撞上。

今天凌晨0點47分，陳男駕駛自小客車經過中豐路、百年五街口，撞上騎機車的林姓女子，另波及路旁的3輛自小客車，警方說，林女被撞後撞摔落地，經送往國軍桃園總醫院搶救仍不治，陳男雖沒酒駕，仍因過失致死被送辦。