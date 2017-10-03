分心找濕巾害6命！阿羅哈肇事司機起訴

阿羅哈客運上月11日深夜在國道一號岡山路段發生6死11傷的重大車禍，橋頭地檢署今天下午偵查終結，肇禍司機被起訴。（資料照，記者黃佳琳攝）

2017-10-03 15:22

〔記者蔡清華／高雄報導〕阿羅哈客運上月11日深夜在國道一號岡山路段發生6死11傷的重大車禍，橋頭地檢署今天下午偵查終結，依業務過失致死罪嫌起訴肇禍司機吳恊松，檢方根據車內的監視器，發現吳恊松在行車時分心找東西，吳恊松坦承在找濕紙巾。

橋檢主任檢察官徐弘儒表示，依據行車記錄器判讀結果，車輛撞擊前13分鐘最高時速為105公里，前10秒時速為102公里，撞擊時為73公里，顯示案發當時並未超速，但吳嫌承認從岡山交流道上高速公路後就一直未繫安全帶。

徐弘儒指出，依車內行車監視器顯示，吳恊松案發前不斷在身旁尋找物品，吳供稱在找濕紙巾，並非先前媒體推測在找手機。

肇事司機吳恊松目前仍在休息中，阿羅哈公司表示，民事部份公司將負全責，刑事部份則要司機自己承擔。

阿羅哈客運上月11日在國道發生6死11傷重大車禍，肇事司機吳恊松一開始供稱，當時是為閃避一輛未開車燈的車輛，而從外側車道往內側閃避，並撞擊內側護欄，但橋檢事後公布27秒行車紀錄器畫面，顯示前方車子有開車燈，客運則是上匝道後持續加速，直到快靠近前車時才緊急左彎閃避撞上護攔，釀起這起意外。

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