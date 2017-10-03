談判分手糾紛未遇 男子竟失手殺死前女友父親

赴約分手談判，謝姓男子帶打火機、瓦斯桶失手殺死前女友父親。（記者李容萍攝）

2017-10-03 12:41

〔記者李容萍／桃園報導〕昨天晚上，33歲謝姓男子因感情與財物糾紛去找前女友談判，未見王姓前女友出面，卻與前女友父親及其家人發生嚴重口角爭執，進而雙方扭打成一團，衝突中刺殺前女友父親多刀，送醫不治，而謝嫌右手臂受傷就醫，平鎮警分局偵查隊今天上午至衛福部桃園醫院拘提到案說明。

平鎮警分局建安派出所所長張振福表示，昨晚9時許，家住平鎮區的謝姓男子（有強盜、妨害自由、毀損前科），與20歲的王姓女子剛分手，謝嫌與王女彼此之間仍有感情與財物問題，謝嫌帶著打火機、瓦斯桶前去平鎮區平東路的王女談判。

謝嫌尋人未果、未見前女友，適時，王姓前女友的54歲父親、二位哥哥及鄰居正在泡茶聊天，看見謝嫌闖進門大呼小叫，又手持瓦斯桶，大家見狀後，彼此起了口角衝突，發生扭打，謝嫌寡不敵眾，竟打開身上的包包，拿出預藏水果刀往王父揮砍，造成王父身中多刀，致命傷在左胸，流血過多，送醫不治。混乱中，60歲湯姓鄰居在壓制謝嫌時腹部也擦傷。

謝嫌在衝突中左手臂亦有骨折，送醫治療，警方於今天上午至醫院拘提到案說明，謝嫌表示，與前女友有金錢糾紛，並沒有傷害別人的意思，刀子是用防身的，警方於偵訊後，依殺人罪移送法辦。

王姓父親被女兒的前男友持刀殺傷，經送醫不治。（記者李容萍翻攝）（記者李容萍攝）

謝嫌大鬧前女友家所開設的汽車電機修理廠大鬧，現場一片混亂。（記者李容萍翻攝）（記者李容萍攝）