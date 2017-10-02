男藥頭「倒貼」女藥頭 甘當「小鮮肉」原因竟是...

2017-10-02 14:20

〔記者陳文嬋／高雄報導〕鳳山警方破獲5人販毒集團，查獲蔡姓藥頭身背3條通緝，被警方抄掉後流浪街頭，竟「倒貼」鄭姓女藥頭，鄭女好心收留他，讓他甘願當她的「小鮮肉」，警訊後將5人依法送辦。

高市1名蔡姓藥頭身背3條通緝，原本於三民區中都地區販毒，沒想到卻被警方抄掉，流浪到前鎮區崗山仔公園，認識前來販毒的鄭姓女藥頭，鄭女見他可憐，好心收留他，2人日久生情，蔡男成為鄭女「小鮮肉」，幫忙接電話及運送毒品。

鳳山警方數個月前接獲線報，指稱蔡男（40歲）與鄭女（45歲）於前鎮區販毒，警方埋伏跟監1個多月，上週見時機成熟，前往前鎮區1處民宅，趁鄭女開門之際，一擁而上逮人。

警方帶同鄭女上樓查獲蔡男，身背搶奪、毒品及竊盜通緝，當場查扣海洛因2包1.48公克、安非他命4包5.75公克及電子磅秤2台、毒品分裝袋1包、毒品吸食器3支及已使用注射針筒3支等；警方陸續查獲4名男藥腳，4人均指認2人販毒。

警方表示，鄭女到案坦承販毒，供稱2人於數個月前，在前鎮區崗山仔公園相遇，她見蔡男流浪在外，一時孤苦無依，主動收留他一同居住，日久漸生情愫，淪落為毒鴛鴦，共同販賣毒品，以求生存。

警方指出，2人感情很好，上警局互相依偎，鄭女的頭還躺在蔡男腳上，彷彿離情依依，警訊後將5人依毒品罪嫌送辦，全案擴大偵辦中。

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