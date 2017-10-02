竹聯雷堂被抄 意外撈到「大哥的女人」網路「小angelababy」

曾任直播主的馬姓女子（記者余衡翻攝）

2017-10-02 12:30

〔記者余衡／新北報導〕大哥的女人果然正！曾任直播主、在網路上自稱「小angelababy」的30歲女子馬韋伶，去年竊取閨蜜證件續約行動電話門號，沒花半毛錢就得手1支全新iPhone 7手機，新北市板橋警方日前偵破竹聯幫雷堂涉嫌暴力討債案，才發現她已經成了「大哥的女人」，而且因多次開庭不到，身份已成偽造文書通緝犯！

新北市板橋警方偵辦竹聯幫雷堂涉嫌暴力討債及教唆販毒案，經過近一年佈線蒐證，昨天持搜索票及拘票分別前往雙北各地帶回6名幫派份子，並起出1把改造手槍、3發子彈及本票借據等，釐清身份時另發現副堂主房立勳的老婆馬姓女子，曾因偷閨蜜證件辦手機，正遭法院發佈通緝，當場當她一併帶回警局。

警方調查，綽號「麻糬」的房男，年僅26歲就身居副堂主，他平時率5名小弟暴力討債，還教唆還不出錢的被害人販毒還債，前年6月他曾與人糾紛，不但率人到洗車場砸毀對方愛車，還向被害人索討20萬元賠償金，用以支付涉案小弟易科罰金費用，並揚言若有不從「就連人一起處理！」

此外有被害人還指控，因自己無力償還債務，遭房男教唆販毒並上繳所得，但因僅有少量毒品供自己吸食根本無法販賣，竟遭人強押至堂口私刑拘禁，還拿電擊棒、鋁棒、木棍等痛毆，甚至被用手槍指著頭威脅「再不還錢，就一槍把你做掉！」

全案訊後依組織犯罪、恐嚇取財及傷害罪，將房男等人移送法辦，同時將馬女依偽造文書通緝解送歸案。

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