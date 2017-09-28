原民狩獵最高法院聲請釋憲 原民會主委回應了

2017-09-28 19:07

〔記者林彥彤／台北報導〕台東布農族獵人王光祿捕獵遭判刑，今天全案出現大轉變，最高法院有史以來首度由法官聲請釋憲並停止審判。對此原民會主委夷將‧拔路兒表示，這將會是證明「原住民基本法」是否真正被落實一個很大的考驗。

王光祿2013年持撿來的獵槍打獵，獵捕保育類的台灣長鬃山羊、山羌，要給想念山珍味道的高齡母親吃，不料隨後被警方查獲，法院依違反「槍砲彈藥刀械管制條例」，判決3年6個月徒刑確定，原住民文化中的狩獵傳統受到挑戰，這個判決也引起爭議。

最高法院去年11月邀請專家學者向合議庭提供意見，其中，夷將‧拔路兒也在今年2月親自出庭陳述意見。

夷將‧拔路兒表示，原住民狩獵文化是歷史悠久的傳統文化，但是後來隨著「國家」出現的法條，如「槍枝管制條例」、「野生動物保護法」或是「漁業法」等，卻開始與原住民狩獵文化起很大的衝突。

夷將‧拔路兒說，今年2月在法庭上就主張，希望可以依據原基法，要求採納「後法優於舊法」的原則，保障原住民狩獵文化。

夷將‧拔路兒指出，如今看到法官主動聲請釋憲，他認為這將會是證明「原住民基本法」是否有被真正落實一個很大的考驗。

夷將‧拔路兒並說，原住民狩獵文化是非常嚴謹且重要，不僅在每個年齡層有不同的訓練，且狩獵也與傳統祭祀有關，只要是非從事經濟買賣活動，而是基於傳統文化，就應該被尊重，而非被判定違法。