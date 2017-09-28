交通罰單寄別人家 大型重機控偽造車牌判刑1年

2017-09-28 11:03

［記者楊政郡／台中報導］46歲徐男家中被查出10部大型重機都掛偽造車牌，被依偽造文書起訴，徐男到法院後辯稱，僅是「觀賞用」沒騎上路。法官認為他說謊，不僅中清快速道路的危險駕駛是他，偽造車牌中，有3個無辜車主收過5張「幽靈」罰單，經訴訟後都勝訴而免罰，罰單照片與徐男身形、服飾都十分神似，徐男辯稱網路上買就有，法官還是不相信，判徐男1年徒刑。

判決書指出，徐男多年來陸續從網路上購入二手大型重機，因沒有合法牌照，合計10部都購買或定製偽造車牌掛上，如僅供「觀賞用」未騎上路，是沒有違法問題。但105年9月一部大型重機在中彰快速道路（中清路）地下道，因在兩自小客車中間流竄，造成姚姓女駕駛極度驚嚇，所幸又拉回車道才未釀成車禍，姚女提供行車紀錄器報案處理。

約1個月後巡邏員警在台灣大道3段，發現一部大型重機掛著姚女報案提供的車子及車牌，埋伏後找到徐男，經進入徐男家中追查，查出10部大型重機掛的都是偽造車牌，依偽造文書罪起訴，而中彰快速道路上危險駕駛部分，另以交通違規開罰。

此案到了法院審理，徐男辯稱重機都是「觀賞用」，車子都沒騎上路，家裡有罰單照片內的衣服，也不代表就是他騎機車出去。

法官發現他在狡辯，3名無辜車主99年起至104年10月就收到5張超速罰單，3車主打行政訴訟也都勝訴，還沒找到「禍首」，且徐男與中彰快速道路上危險駕駛之照片，不但身形、衣服、車子外型及顏色都相符；另違規地點都在沙鹿區、西屯區、南屯區範圍內，與徐男住家（西屯區）有地緣關係，法官說，徐男自製偽造的車牌與監理所正常2英文、2數字，故意有所不同是3英文、1數字（LO-V1），光要選中這個號碼偽造，機率低於數十萬分之一，被告說違規的照片內不是他，他的車沒開上路，顯然是狡辯。