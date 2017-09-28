台北市議員李新清晨驚傳墜樓身亡 警勘查中

台北市市議員李新今天清晨驚傳在前妻的北市安和路住處11樓墜樓，當場傷重身亡。（資料照，記者張嘉明攝）

2017-09-28 08:20

〔記者 邱俊福／台北報導〕台北市國民黨籍市議員李新今天清晨驚傳在前妻位在台北市安和路住處11樓墜樓，當場傷重身亡，得年64歲，前妻驚嚇過度已送醫治療，目前北市警大安分局已封鎖現場，勘查相關跡證。據了解，李新6年前與前妻結束30年的婚姻，平常與兒子居住，偶而也會到前妻家住，今年7月傳出摔倒受傷，李兒表示，父親最近心情不好，至於墜樓原因尚待警方調查。

前妻驚嚇過度已送醫治療

警方初步調查，上週四，李新就住進前妻住處，現場沒有打鬥痕跡。消防局是在今天清晨5時26分許獲報，指稱在大安區安和路1段某棟大樓1樓的後側，有一名男性、約70歲墜落，馬上派員前往，發現這名男子當場頭顱破裂、腦漿外溢，已明顯死亡，馬上交由轄區警方處理。

警方到場後，發現死者為李新，經也住在該址的前妻大姊，與住在附近的李新兒子確認身分，李新前妻則驚嚇過度送醫治療。目擊者指出，有看到李新扶著11樓欄杆往下跳。

李新人稱「新哥」，1953年生於台灣台北，中興大學法商學院法律系（現在已改為台北大學）畢業，是現任台北市議員，他從1998年開始選上台北市議員，並在第9屆當選北市議會副議長，去年1月也曾宣布參選國民黨黨主席。

李新問政犀利，常在政論節目發表意見；前台北市長郝龍斌曾在2012年公開表示，為了台灣社會和諧，他支持入獄多年而健康不佳的陳水扁保外就醫，當時李新砲轟郝龍斌，還稱郝如果不收回言論，將誓死反對郝角逐2016總統大位，並會上街遊行嗆郝。

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