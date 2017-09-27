一句「麥假！」開始蘇炳坤31年的悲慘冤獄

蘇炳坤接受電台專訪，回想所受冤屈，頻頻拿起女兒送的手帕拭淚。（記者朱沛雄攝）

2017-09-27 11:38

〔記者項程鎮／台北報導〕被控搶銀樓、判刑15年定讞，但獲特赦的蘇炳坤，上午到廣播電台受訪指出，31年前他本來開工廠、製做高級家具，當時時機很好，每月經常收入數十萬，1986年3月間凌晨時，他還在睡覺、有人撞門，他下樓問是誰，一群人對著他高聲說，「麥假！自己做的事自己知道！」從此開始31年的悲慘遭遇。

蘇炳坤後來才知道，以前在他工廠上班的郭姓工人，誣指他參與金瑞珍銀樓發生搶案，雖然警方一再刑求，他自認問心無愧又沒做壞事，一直不認罪，但仍遭起訴和判刑。

1986年3月新竹市金瑞珍銀樓發生搶案，主嫌郭中雄落網後，緊咬現年68歲的蘇炳坤是共犯，蘇堅稱遭誣陷，仍遭判有罪定讞，事後逃亡9年多期間，聲請4次非常上訴、4次再審均遭駁回，1997年被捕入監，服刑2年半後，2000年國際人權日獲前總統陳水扁特赦。

蘇炳坤認為特赦無法還他清白，第5次聲請再審，高等法院本月19日裁定，本案出現新事實、新證據，如蘇遭冤判，應有尋求非常救濟、重拾清白之身的權利，依此裁准再審，創下特赦後仍獲再審的司法史首例。