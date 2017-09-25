小型犬護主狂吠 女子驚險逃離「狼爪」

2017-09-25 19:45

〔記者王定傳／新北報導〕李姓男子去年與學長及其女友小慧（化名）到摩鐵開趴，學長須上班先行離去，李男以酒醉為由，跑到小慧住處休息，卻伸出狼爪強行猥褻摸胸，不過，小慧飼養的愛犬狂吠作勢攻擊，李男嚇到鬆手被小慧一腳踹下床，小慧再趁機躲在廁所以手機APP「FaceTime」向男友求助，新北地院依強制猥褻罪，判李10月徒刑。

判決書指出，去年12月22日上午，3人到新北市土城區某摩鐵開趴，上午9時許，小慧男友因必須上班先行離去，同日上午9時許，李男以酒醉很累、且住在金山，交通不便，要求前往小慧住處休息。

由於小慧男友是李男高中學長，小慧也與李男相識一年，沒有多做聯想，同意他回住處休息；而李男雖有喝酒，但沒到「喝掛」地步，還能走路、搭車，不料，等他靠近小慧住處門口時，竟在門口直接毛手毛腳，從後方環抱，還以臉頰貼近。

進入房間後，李男隨即將她撲倒在床，壓制雙手，小慧不斷腳踹表達反抗，李男仍憑藉著體格上的優勢，將手伸進小慧上衣內，拉扯胸罩、碰觸她的胸部。

小慧強力反抗，她所飼養的小型犬，現身護主，不斷狂吠、作勢攻擊，李男被嚇到稍微鬆手，小慧立即出腳將他踹到地板上，隨後躲在廁所內以「FaceTime」向男友求救，小慧男友得知後，透過擴音功能請學弟離開。

李男全盤否認；合議庭認為，小慧指述前後一致，並無瑕疵，也無誣陷動機，小慧男友也證實曾接獲女友救助訊息，並以擴音方式請學弟離開，加上小慧手上確實有傷勢，判刑10月。