裸身慣竊剛釋放 只為「好玩」買槍恐嚇

2017-09-23 13:11

〔記者李忠憲／台中報導〕台中市神岡區知名裸身慣竊「阿果」今年5月因「神明指示」裸身犯下連續竊案，遭警方移送法辦並羈押。他日前獲釋後，竟只因為「好玩」，上網買烏茲玩具衝鋒槍，昨晚6時許駕車到神岡區光復路先持槍恐嚇民眾，再到大雅區大林路的一家汽車修配廠，亮槍恐嚇要求交付5千元。結果錢沒要到，卻遭店家及警方壓制逮捕。警方在其身上另搜出1小包安非他命，詢後依恐嚇等罪嫌將他送辦。

家住神岡，綽號「阿果」的38歲陳姓男子，今年4月底開始，在大雅、神岡地區，趁深夜或凌晨民眾熟睡之際，裸上半身，只穿一條內褲，侵入住宅行竊，或偷取停放路邊車內財物，初估犯案10多件，得手至少40萬元。

陳男遭警方逮捕時供稱，是神明指示要他裸上半身偷竊，警方一笑置之，依竊盜罪嫌將他送辦，遭法院裁定收押。

陳男日前獲釋後，竟上網購買一把玩具烏茲衝鋒槍，昨晚6點許，先開車到神岡區光復路一處民宅亮槍恐嚇民眾，8點多再轉往大雅區大林路一家汽車修配廠，亮槍要求交付5千元。

溫姓被害人說，他當時認出對方就是日前偷取他車內贓物的慣竊，懷疑是挾怨報復。因為家中有妻兒，不敢大意，幸好對方只有嗆聲「你知道這是什麼」待10秒後就離開。

修配廠王姓老闆則說，當時對方將車擋在門口，他正要載友人回家，發現對方下車就亮槍，他先驅車離開。回來後對方才跟場內員工恐嚇要5千元未果，準備離開。他立刻驅車尾隨並報警，跟到大林路272巷內時，警方不到2分鐘就趕到，他立刻與2名員警上前破窗。結果對方嚇到槍掉，立刻合力將他拖出來壓制。他與員警都在壓制過程中受到擦傷，但都小傷。

陳男供稱，他覺得藝人顏正國演的電影很帥，但真槍又很貴，所以上網花1200元買玩具槍，會持槍恐嚇別人只是覺得「好玩」。