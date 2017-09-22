港男來台旅遊免花錢 竟成「魔力私服」共犯遭判刑

2017-09-22 18:29

［記者黃捷／台北報導］「魔力寶貝」台灣代理商盜版私服「水藍魔力」，提告指控私服架設人侵權，檢警循線查出一名香港藉吳姓男子，為賺取來台旅遊費用，替架設人申請人頭帳戶，匯集上百萬玩家的贊助金。士林地方法院依違反著作權，判吳男6月徒刑，併科罰金50萬。

老牌線上遊戲「魔力寶貝」由日本電玩公司開發，2001年9月起在台灣營運，因人物、怪物造型可愛，職業分工細緻，技能豐富多樣，培養出許多死忠玩家，日本公司雖已於2007年9月結束營運，但該遊戲在台灣走過16年，至今仍持續營運，許多「盜版」的私人伺服器也陸續興起，「水藍魔力」就是其中之一。

據了解，「水藍魔力」違法重製遊戲主程式，免費供玩家下載遊玩，並讓玩家「贊助」營運資金，再給予玩家相對的獎勵，形同一般商城遊戲，不僅散布盜版軟體，實際上更在營利，台灣正版代理商星宇互動娛樂科技公司（原名：大宇遊戲）認為著作權受到侵害，遂向檢警提告。

警方從「水藍魔力」論壇上發現收贊助款用的銀行帳戶，循線通知帳戶主人吳男（約20歲）到案，發現他是香港人，在網路上與疑似「水藍魔力」負責人「鍾景熹」搭上後，專程來台開設人頭帳戶，之後更多次入境台灣，提領玩家贊助款交給鍾男，機票、住宿等所有費用，全由鍾男支付。

吳男供稱，他在香港擔任樂器老師，家庭經濟勉持，但又想來台灣玩，所以得知鍾男願意資助旅費，他就答應幫忙開設帳戶及領錢，並不知道是人頭帳戶，也不清楚實際用途為何。

但法院審理發現，吳男遭檢警約談後，明知自己是共犯，已經觸法，還在帳戶被凍結之前，領出裡面的100多萬交給鍾男，合議庭認為此舉太過誇張，依違反著作權判刑6月，罕見地將易科罰金拉高至1天2000千，總共36萬，另併科罰金50萬，可易服勞役250天，並沒收犯罪所得20萬。

據了解，法官原以為吳男不會再次來台，可能最後會以通緝結案，但他卻意外地非常配合，每次接獲開庭通知，都會跨海準時出庭，結束後再返回香港，儘管星宇公司請求對吳男限制出境，但依紀錄難認他會逃亡，合議庭因此從未裁准。