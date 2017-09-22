無良賊偷小黃被圍攻 被逮爆出拖行阿公級駕駛

2017-09-22 14:52

〔記者吳仁捷／新北報導〕平日靠打零工維生的李杰祐沒錢搭車回雲林，今天清晨來到板橋火車站計程車排班處，趁一名運將下車洗臉，趁其不備鑽上車想偷車，運將聽到關門聲衝上前與竊嫌僵持，4名運將也趕來幫忙，警方獲報1分鐘趕抵，李嫌見難逃下車就逮。

警方偵訊時，李嫌供出3小時前他在桃園偷走另輛轎車代步，拖行一名老翁害得他滿身是傷逃逸，81歲的蔡姓老翁今天上午由妻子陪同到警局，痛罵李嫌「不學好偷車傷人」，李嫌面對阿公級運將的責罵，則連聲說不敢了。

警方調查，28歲男子李杰祐有毒品及竊盜刑案記錄，平日以打零工維生，今天凌晨4時許，他埋伏在板橋火車站南二門的計程車排班處，等到排班的劉姓計程車運將開車門下車，他不動聲色悄悄靠近駕駛座，一溜煙鑽進駕駛座，關上車門打算發動車輛逃逸。

當時這名劉姓運將下車到後車廂拿水，打算洗把臉開始做生意，聽到車門被打開，他立刻衝上前阻止，沒想到這名竊賊非但不下車，還跟劉姓運將拉扯，劉姓運將大喊：「搶劫喔!」一旁等候排班的其他運將聽到，立刻衝上前幫忙，有人幫忙拉住方向盤，不讓車輛開動，還有人拿起電話報警，當時員警就在附近巡邏，短短不到一分鐘，就來了8名制服員警，將竊車賊團團包圍。

李嫌見大勢已去只好乖乖下車，被員警戴上手銬，他辯稱，想回老家雲林，身上又沒半毛錢，走到車站發現計程車司機排班聊天，覺得有機可乘，等了20分鐘，等到一名運將下車，他衝上車想把車開走，沒想到還是被發現。

員警一查，意外發現李嫌今天凌晨1時也在桃園一帶以同樣手法偷一輛轎車，當時車主是名81歲的蔡姓老榮民，正在行李廂整理物品，發現有人偷車衝上前阻止，未料狠心的李嫌不但不住手，還開車拖行他將近30公尺，將膝蓋都磨破，甚至還撞開車門甩開老翁。

警方調查，李嫌把車開到板橋地區後發現沒油，於是把車丟在車站一旁，另外又物色計程車下手，但這次卻踢到鐵板，被警民合力圍捕，員警通知老翁來領車，偵查隊同仁也幫忙請修車場協助，所長及值班同仁更是細心攙扶老翁就醫，讓這對夫妻檔直說「很感動」，李嫌被依準強盜及竊盜罪送辦，警方也擴大追查其餘犯行。