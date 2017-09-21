獨家》土城宮廟狙擊案 陳嫌自首途中、撥110報案

陳致綸遭移送法辦（記者余衡攝）

2017-09-21 13:19

〔記者余衡／新北報導〕新北市土城區宮廟巡天府昨天驚傳槍擊濺血，20歲槍手陳致綸懷疑地方角頭林立昌買兇殺害前老大黃義倫，他掌握林男每逢農曆初一都會現身宮廟發放愛心米，隻身一人持槍混入人群，近距離朝林男狙擊6槍後逃離現場，途中再持槍挾持貨車要求開往警局，途中他還曾撥通110告知「我殺了人，現在要到土城分局自首！」

警方調查，陳男昨天下午攜帶兩把自稱黃義倫留下的制式手槍，1把插在後腰、1把握在手上，趁民眾領完愛心米陸續散去時，混入人群近距離朝林立昌連開6槍，林男頭部、雙肩及雙腿各中1槍，身旁友人賴國和以肉身阻擋1槍，子彈從左臂射入貫穿右肩後又擦向林立昌，兩人中槍後雙雙倒地不起，陳男則拔腿逃逸。

當時正在附近處理事故的員警接獲民眾通報立刻趕往，但陳男為躲避廟方人員追趕已竄進小巷，他邊跑邊對空鳴發3槍嚇阻，奔跑過程中腰間的槍還掉落地面，到了樂利國小前發現有人騎機車就要追上，回頭射擊1槍卻誤傷韓姓女教師小腿，陳男隨後持槍跳上正在海山路卸貨的吳姓男子貨車，要求吳男載他到土城分局自首。

辦案人員說，一般而言，殺人重罪可能面臨無期徒刑以上重罪，但陳男在警方還沒辨認出槍手身份前就主動前往警局，應能符合自首減刑要件，推測刑期可能縮短至15至20年，雖然陳男到案後堅稱自己是為了「替老大報仇」，但黃義倫在土城地方復出活動僅1年多，年輕幫眾應不至如此忠誠，加上事發後直接到警局自首、要求聯繫律師等種種跡象，很難不讓人懷疑幕後有人指使。

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