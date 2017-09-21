攔檢拒捕還開槍反擊 警火力全開40多槍

廂型車上多處彈孔，尾窗玻璃破碎、輪胎破癟。（記者彭健禮攝）

2017-09-21 14:16

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣警察局頭份警分局2警，今天凌晨2點多，巡邏發現1輛失竊贓車，上前示意攔檢，不料對方加速逃逸，沿途朝警車丟擲扳手、鐵釘等雜物，甚疑似開槍示威，2警火力全開，朝廂型車開40多槍，逮獲1嫌，依法偵辦，並續追另1名嫌犯到案。

頭份派出所長范植英、警員林明均，今天凌晨2點多，巡邏行經頭份市建國、信東路口，見一輛廂型車的顏色與懸掛車牌車籍不符，上前示意廂型車停車受檢，但廂型車拒絕攔查，加速逃跑，並沿途不斷朝警車丟擲扳手、鐵釘等雜物，經員警對空鳴槍警告，對方仍不理會，甚疑似開槍示威，企圖擺脫警方追緝。

2警見狀，通報警網協助攔截圍捕，同時火力全開，朝廂型車尾、輪胎射擊，於近15公里的追逐路程，共開了40多發；廂型車因3顆輪胎被擊破，無法再行駛，車上2名男子在新竹縣新城村棄車逃逸。

其中1名男子跳入7公尺深駁坎，另1名男子則與范植英發生扭打，但因男子身材壯碩，奮力反抗、負傷逃逸，也造成范植英的膝蓋及手臂等多處受傷。警方隨後調用警力全面搜捕，將跳駁坎的25歲豆姓男子逮獲；警方在廂型車內也查扣1把土造獵槍，已上底火。

警方將豆男帶回依妨害公務、竊盜、槍砲等罪嫌偵辦，並全面追查另一名徐姓男子到案。