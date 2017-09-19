爭清白5度提聲請 高院裁准再審蘇炳坤強盜案

2017-09-19 10:26

〔記者楊國文／台北報導〕31年前被指搶銀樓，並遭判刑15年定讞的家具商人蘇炳坤，雖獲總統特赦，但「其罪刑之宣告為無效」，蘇炳坤月前向高等法院聲請再審，哽咽訴說「人死留名」，希望還他清白。高院今指出，本案發現新事、新證據，且蘇如遭誤判受冤枉，應有對原確定判決尋求非常救濟，重拾清白之身權利，今裁准再審；高檢署可抗告。

此案蘇（67歲）於17年前先獲總統特赦，經四度非常上訴、第五度聲請再審後，今獲准再審，已創下司法紀錄。蘇聆判後，激動表示「感謝、再感謝高院3位法官」，他受煎熬了30多年，終於等到這一天，並希望高檢署不要提抗告，蘇妻則在一旁感動流淚，表示丈夫是清白的，案發時他在家睡覺，「若丈夫犯法，判他死刑都沒關係」。

75年間，新竹地區發生金瑞珍銀樓搶案，不久後，主嫌郭中雄落網，郭在警察逼供下，咬出蘇炳坤是共犯，無論蘇炳坤如何辯解未涉案，最終仍被判15年、郭被判16年定讞。不過，蘇炳坤經傳喚、拘提不到，遭發布通緝。

期間，蘇炳坤不甘心被陷，四度聲請再審，檢察總長也提過四次非常上訴，都遭駁回；另一方面，蘇炳坤向監察院陳情，而監察院調查報告指出，承辦檢、警等人確有違法之處，最後，89年底獲得前總統陳水扁特赦，其「罪刑全免」；蘇服刑兩年半時間。

不過，蘇炳坤向法院聲請冤獄賠償，都遭駁回，理由是總統特赦他而不是法院判決無罪，不符合「冤獄」賠償的法定要件。

蘇炳坤在律師羅秉成等人協助下聲請再審，高院日前開庭審理此案是否符合再審要件時，檢察官表示贊成給蘇男救濟機會，但若以現在嚴格證據法則，檢視31年前的辦案程序，恐有「用清朝的劍斬明朝的官」之譏，且總統已免除蘇男的「罪」與「刑」，不須再審。

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