居民申請自家門口劃紅線 5天收36張違停罰單

2017-09-15 16:54

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市八德區陳姓居民，將汽機車停在自家門口，因自家門口是紅線、汽機車都違規停車，上個月竟被人連續檢舉，警方依此開出36張罰單，陳姓居民14日一口氣全收到，罰金高達3萬1200元，讓他超傻眼。

陳姓居民說，他住在八德區茄苳里一處住宅區，因自家工廠常有大貨櫃車進出，所以多年前他擔任鄰長時，就向桃園市政府交通局申請將自家門口的道路兩側劃設紅線，可能因此惹惱鄰居，自己若違規停車，就常被檢舉。

14日他一口氣收到郵差送來36張罰單，竟是上個月16日前後5天的家中汽機車違規停車罰單，包括32張汽車、4張機車的罰單，金額高達3萬1200元，讓他超傻眼，他說，檢舉所開出的罰單，多是每隔兩個小時就被檢舉一次，感覺「就是針對我！」他會先乖乖繳罰單，再提出申訴。

八德警方指出，檢舉民眾透過桃園市政府警察局交通大隊的網站提供檢舉照片等資料，警方才依規定開出罰單。交通大隊執法組長陳國煌補充，檢舉照片中的違規事實明確，且法規載明每逾2小時違規停車可連續開罰，警方必須依法開單。

警方還建議，塗銷紅線雖較劃設紅線相對難，但陳姓居民若有需求，仍可向市府交通局申請會勘，以免後續仍發生違規停車被檢舉的爭議事件。