想要當seafood？呂秋遠列10點讓你法喜充滿

妙禪師父的信眾多，在演藝圈擁有不少信眾。（圖取自YouTube）

2017-09-13 14:55

〔即時新聞／綜合報導〕釋妙禪為佛教如來宗創始人，年輕曾任業務員、直銷與替身演員，自稱已經成佛，不少名人如藝人江淑娜、製作人柴智屏都是他的弟子，由於法會時信徒常喊「感恩師傅，讚嘆師傅」而被網友戲稱為「seafood」，近期更因收受了弟子贈送的2輛勞斯萊斯跑車而引起社會非議。而律師呂秋遠今（13）日在臉書發文列出10點，教導想要勞斯萊斯的人如何「第一次當師傅就上手」！

呂秋遠指出，不是創宗教、成個佛就會有人買勞斯萊斯送你，想要「創業」必須要滿足許多條件。首先，「口才」必須要非常好，能在上萬人前說上超過2小時的廢話，勸人為善時也恐嚇信眾會有業力引爆，中間還得引經據典。不過，你只能「略懂宗教經典」，因為如果精通經典，就不會敢妄稱自己是宗師或教主。

再來，必須「自我感覺非常良好」，發自內心相信自己是神佛，全世界人都愛你，不愛你的人是他們業障重。接著，必須要掌握「群眾基礎」，找到絕對忠心還願意守密的核心支持者，吸引更多人加入宗教。不過，「好運氣」也很重要，引導群眾的時候突然出現一兩次「神蹟」，如癱瘓的人站起來，癌細胞突然消失。

而隨著組織壯大，叛教者一定會出現，所以必須得有「組織能力」，養成左右手創造異類會被孤立的氛圍，並給予虔誠教徒滿滿的溫暖，依照貢獻程度來幫信徒分配階級，讓信眾以為階級越高，福報就越大。並創造自己受到感召的「故事」，最好伴隨神蹟，例如一夜白髮、被車撞沒死等，才能顯得自己尊爵不凡。

剩下的就是制定「獨特的儀式」來鞏固團體意識，外人越反對反而會讓信徒更團結。接著「穿上唐裝」，好好假裝，最後最重要的就是「不在乎別人怎麼看」，無視想揭發神蹟的人，並衷心認為自己救贖了信眾的心靈。午夜夢迴時可以於心無愧的告訴自已：「我對於信徒，真的提供了他們穩定的力量，他們供養我是應該的。」