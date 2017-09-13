藥頭出貨「念佛」求保 警埋伏破製毒工廠

海山警分局瓦解藥頭劉士豪涉嫌販毒，在藏身處起出近1公斤的安非他命、含卡西酮MDPV的毒咖啡包、K他命等毒品。（記者吳仁捷翻攝）

2017-09-13 13:40

〔記者吳仁捷／新北報導〕海山警分局偵破楊姓毒蟲持有500公克安非他命，續追他的上游，今天凌晨到藥頭劉士豪藏身處搜索，起出1000公克安非他命、及含卡西酮MDPV（浴鹽）的毒咖啡包等毒品，警方還發現劉嫌購買研磨機、封口機分裝毒咖啡包，全被警方查扣帶回偵訊。

海山警分局月初偵破楊姓男子持有安非他命，因楊嫌辯稱這些毒品是自己吸食，警方懷疑另有上游藥頭，過濾楊嫌通聯與交往，追出26歲劉嫌涉有重嫌，進一步追出劉嫌藏身處；幹員在劉嫌藏身處埋伏，見他一現身，就將他壓制在地，隨後在屋內起出毒品；警方在劉嫌藏身處中，不僅查出毒品，還現念佛機，劉嫌辯稱，每次出貨前都會念經求神保佑出貨順利，看不下去的幹員不禁告誡劉嫌，「你做賣毒的勾當，神佛怎會保佑你」

警方說，劉嫌販毒相當小心，不但與藥腳們單向聯繫，也承租藏身處放製、分裝毒品，每當有人要買毒，劉嫌就會來到藏身處分裝要出貨的毒品；警方在場起出安非他命、卡西酮MDPV、K他命等毒品；劉嫌辯稱，他只是替友人分裝，但警方從藥腳們指控，及現場查獲毒品、磅秤、咖啡包封口機、研磨機等證物，將劉嫌移送法辦。

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