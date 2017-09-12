中國青年參加人蛇行程赴加打工 過境桃機被識破偷渡夢碎

2017-09-12 18:32

〔記者姚介修/桃園機場報導〕中國福建長樂的陳姓青年，花費近台幣20萬元參加人蛇集團的保證行程，持用最新的大陸晶片護照及最新版的加拿大楓葉卡，企圖蒙混至加拿大打工賺錢，11日深夜過境桃園機場時被移民署國境事務大隊移民官識破攔下，偷渡夢碎。

移民署國境事務大隊指出，移民官11日深夜執行獵蛇查緝勤務時，在飛往加拿大多倫多班機候機室發現1名旅客神情有異，請對方出示證件核對，發現是從柬埔寨過境桃園機場轉機，持用新式樣中國晶片護照及最新版的加拿大永久居留證（俗稱楓葉卡）。

繳近20萬台幣 參加保證套裝行程

移民官查核證件真偽時，這名青年還語帶威脅聲稱，自己持用的證件都是官方核發的合法文件，此行要前往加拿大洽商，若因為移民官查核耽誤他的行程，損害他的權益及商業利益，將委由律師提出控告，移民官馬上請國境大隊鑑識專家鑑定後，確認新式樣的大陸晶片護照及最新版楓葉卡都經過變造。

國境事務大隊調查發現，該名陳姓青年原籍大陸福建長樂，在大陸靠打零工生活，看到網路廣告參加介紹至加拿大打工的訊息，聯絡後發現是泰國的人蛇集團，收取6500美元（折合新台幣近20萬元），就可以參加保證套裝行程，提供全套旅行證件，保證可以至加拿大打工賺錢。

取得人蛇集團提供的證件後，從老家長樂經深圳輾轉至泰國曼谷，最後由柬埔寨搭機過境桃園機場準備飛往加拿大多倫多，最後栽在我方移民官手中，移民署12日將這名陳姓青年遣送回原出發地柬埔寨。

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