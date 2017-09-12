枋寮漁塭夫妻雙屍命案 疑嫌自盡急救中

2017-09-12 07:54

〔記者陳彥廷／屏東報導〕颱風來襲前，屏東枋寮分局轄區漁塭今晨發生駭人聽聞的兇殺案，約60歲的林姓夫妻陳屍漁塭工寮，身上多處刀傷，血流遍地慘死，兇手疑似在深夜闖入2夫妻在漁塭旁居住的工寮，持開山刀追砍將2人砍死，手段兇殘，令純樸村民人心惶惶。

今天早上約6點半左右，林姓夫妻被發現陳屍工寮，現場血流遍地，傷口又多又深，隨後發現附近有1名男子倒臥，疑似仰藥但仍有氣息，送往醫院急救。據了解，該男子在凌晨約2、3點持刀闖入工寮，並痛下殺手不斷攻擊追砍老夫婦，2人無處躲藏被男子砍殺致死。