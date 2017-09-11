蔡正元涉侵占中影3.7億案 北檢今聲請延押2個月

2017-09-11 17:03

〔記者錢利忠／台北報導〕國民黨前政策會執行長蔡正元，被控擔任中影董事長期間，擅自代表中影及其名下的阿波羅投資公司簽訂信託契約，涉侵占中影3.7億元，被台北地院依侵占、背信等罪羈押禁見；因蔡正元2個月押期將屆，台北地檢署考量蔡正元未認罪，且流向海外的不法所得尚無著落，今天下午向北院聲請延押2個月。

北院先前裁押理由指出，蔡正元涉侵占的資金，部分匯往他在香港的私人帳戶，另有部分款項流向不明，成為認定有逃亡海外能力的理由之一。蔡正元共匯至香港1.3億餘元，流向不明資金的金額也有7500萬元，檢方已透過洗錢防制辦公室，向香港調查資料追查金流。

檢方調查，蔡正元涉侵占阿波羅信託專戶的減資款3.7億元，其中1億元匯到蔡的香港私人帳戶，另匯3000萬元到妻子洪菱霙的香港帳戶，又花5700萬元買北市信義路豪宅，2000萬買南港「日升月恆」現住豪宅，清晞電子股權5900萬元。

此外，還用於包括登記在蔡妻名下共值2500萬元股票、被中影控告的民事求償官司費用870萬元、夫妻的200萬元卡費和多次現金提領，另有7500餘萬元去向不明。

檢方調查，2007年7月間，蔡正元涉嫌擅自代表阿波羅公司，與自己簽訂信託契約，將阿波羅保管的中影減資款4億3000餘萬元信託給自己，再向自己購買不良債權或假借投資股票，將信託款歸還阿波羅後，再將款項轉匯至私人帳戶。

2010年信託契約到期後，蔡正元形式上雖將款項匯入阿波羅帳戶，但之後他又派人提出款項，輾轉匯入自己帳戶，用以購買私人不動產、投資股票、外匯及繳私人信用卡費。

今年7月17日，北檢搜索蔡正元先前擔任負責人的阿波羅等公司，約談蔡正元、蔡妻洪菱霙、岳父洪信行等人；蔡正元訊後遭聲押禁見獲准、懷有身孕的洪菱霙獲300萬元交保，限制出境、出海及住居；洪信行則獲請回。蔡正元庭訊時否認犯罪，答辯稱此為政治迫害案件，且他的妻子即將臨盆，羈押他是剝奪他當父親的人權。

郭台強接任中影董事長後，曾對蔡正元與阿波羅公司提起民事訴訟，指控蔡正元主導中影股東臨時會，利用減資手段將阿波羅保管的中影減資款信託給自己；最高法院去年5月判蔡應返還中影1.7億餘元定讞。