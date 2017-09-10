財神廟金牌也敢偷？慣竊掉發票露餡 警調閱監視器逮人

警方根據竊嫌遺留草叢的發票再調閱上百支監視器，終於發現葉姓竊嫌蹤影。（記者洪美秀翻攝）

2017-09-10 20:27

［記者洪美秀／新竹報導］神明金牌也敢偷？慣竊犯案發票露餡栽在監視器中！桃園一名30歲慣竊葉姓男子，日前潛入新竹市香山區偏僻的一間財神廟行竊，偷走神像身上21面金牌，價值共10萬元，因廟方和周遭都無監視器，讓案情難突破。承辦警員在附近草叢發現金牌吊掛紅帶和發票，再調閱上百支監視器，終於查出是葉姓慣竊所為，將其拘提到案，並依竊盜罪嫌送辦。

警方表示，日前新竹市香山區大湖路一間財神廟報案遭竊，廟內神像身上共21面金牌不翼而飛，價值約10萬元，但廟內和廟的周圍都無任何監視器，廟方人員很心急，警方偵辦此案也幾乎沒有頭緒。

承辦的王姓警員查看廟內都無線索，於是往廟外檢視，搜尋廟後方的草叢裡，發現有掛金牌的紅線被丟棄在地上，研判是竊嫌丟的，他認為周遭可能還會有其他線索，鎖定區域仔細找，果然陸續找到疑似竊嫌遺落的3張發票。

警方說，3張發票分別在一家五金行和兩家飲料店消費，日期都是竊案前一天，地點則都在桃園市，警員前往店家調閱監視器，發現一名男子來五金行購買鴨舌帽和螺絲起子，推測就是竊嫌。

只是因無法確認身分，只好循線擴大調閱監視器，追查男子行蹤，經調閱上百支監視器後，發現他租借YouBike的時間地點，終於查出他的身分，並持拘票到桃園抓人。

葉嫌到案坦承，因玩賭博電玩缺錢，才會找各地偏僻的廟宇行竊，金牌早就已經變賣到桃園的銀樓，得手款項也花光光。警方調查，葉嫌除行竊新竹市一間財神廟外，還涉及4間寺廟竊案和2件機車竊案，已依竊盜罪嫌移送，並擴大追查。