聊天起口角 羅東夜市入口2街友互砍

2017-09-08 22:01

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣羅東鎮興東路、民權路口，即羅東夜市入口處，今晚7點多發生街友持水果刀、木棍互砍，2人雙雙掛彩，送醫急救後，已脫離險境。

羅東警分局在晚間7點21分獲報，指羅東夜市入口傳出砍殺案件，夜市許多遊客目睹後紛紛走避，互砍2男均受傷就醫。

警方調查，受傷的游姓男子（43歲）、簡姓男子（62歲）為當地街友，雙方聊天時，產生閒隙爆發口角，游男拿出口袋中攜帶的水果刀，朝對方攻擊，簡男負傷隨機拿起地面木棍回擊，經送醫救治，生命徵象穩定，案由警方偵辦中。

  • 羅東夜市入口今晚發生2名街友互砍，雙雙掛彩送醫。（記者江志雄翻攝）

    羅東夜市入口今晚發生2名街友互砍，雙雙掛彩送醫。（記者江志雄翻攝）

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