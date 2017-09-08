聊天起口角 羅東夜市入口2街友互砍

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣羅東鎮興東路、民權路口，即羅東夜市入口處，今晚7點多發生街友持水果刀、木棍互砍，2人雙雙掛彩，送醫急救後，已脫離險境。
羅東警分局在晚間7點21分獲報，指羅東夜市入口傳出砍殺案件，夜市許多遊客目睹後紛紛走避，互砍2男均受傷就醫。
警方調查，受傷的游姓男子（43歲）、簡姓男子（62歲）為當地街友，雙方聊天時，產生閒隙爆發口角，游男拿出口袋中攜帶的水果刀，朝對方攻擊，簡男負傷隨機拿起地面木棍回擊，經送醫救治，生命徵象穩定，案由警方偵辦中。
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［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣羅東鎮興東路、民權路口，即羅東夜市入口處，今晚7點多發生街友持水果刀、木棍互砍，2人雙雙掛彩，送醫急救後，已脫離險境。
羅東警分局在晚間7點21分獲報，指羅東夜市入口傳出砍殺案件，夜市許多遊客目睹後紛紛走避，互砍2男均受傷就醫。
警方調查，受傷的游姓男子（43歲）、簡姓男子（62歲）為當地街友，雙方聊天時，產生閒隙爆發口角，游男拿出口袋中攜帶的水果刀，朝對方攻擊，簡男負傷隨機拿起地面木棍回擊，經送醫救治，生命徵象穩定，案由警方偵辦中。