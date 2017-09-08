股票炒手遭槍擊身亡 3被告須賠855萬

2017-09-08 20:08

〔記者王駿杰／新竹報導〕股市名人「古董張」張世傑與股票炒手王寶葒炒作唐鋒股票，王寶葒2014年8月在新竹湖口住處前遭接獲中間人馮鋼煒指示的槍手曾建軍開槍打死，同夥葉秉儒開車接應曾離去，教唆人張傑生在逃通緝。新竹地院審理終結，判葉秉儒、馮鋼煒、張傑生3人須賠償王寶葒家屬855萬餘元。

該案起因為張傑生不滿王寶葒遲未償還或出面解決債務，透過中間人馮鋼煒牽線，僱請昔日同僚曾建軍行兇，再由葉秉儒開車接應。

王寶葒家屬認為，王寶葒與凶手無冤無仇，僅因張傑生稱王與他有債務糾紛，就以一萬美金代價買兇殺人，由曾男、葉男策畫，前者持制式手槍近距離射擊王寶葒身亡，後者開車接應逃離現場。家屬才剛進家門就聽見槍聲，王寶葒遭槍決令家人傷心欲絕，至今仍恐懼不已，悲痛之情不可言喻。因此向法院訴請侵權行為損害賠償，要求葉秉儒、馮鋼煒、張傑生連帶賠償喪葬費、醫療費、扶養費及精神撫慰金，共1150餘萬元。

葉男雖辯稱，他沒有殺人，也沒有幫助殺人犯意，馮男則主張他從頭到尾都沒參與本事件，張傑生則未到庭說明。

但法官調查，葉男事先租車及使用偽造車牌躲避警方查緝，又曾陪曾男到現場，並等候王寶葒返家藉此犯案，雖無直接參與槍殺，但客觀上已經助成曾男殺人犯罪，視為共同行為人，應負連帶損害賠償責任。

而馮男、張男教唆曾男槍殺王寶葒的事實已經認定；馮男所涉教唆殺人罪遭判刑15年，因此不採信馮男說法。審酌認葉秉儒、馮鋼煒、張傑生應負共同侵權連帶損害賠償責任，判賠855萬9400元。