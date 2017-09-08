與閨蜜眼科院長鬧翻 張淑晶判還64萬元借款

2017-09-08 14:28

〔記者陳慰慈／新北報導〕惡房東張淑晶與板橋知名眼科盧姓女院長原是好友，翻臉後反目互告，官司糾紛不斷，盧女提告要求張女返還借款64萬元，新北地院今又判張女敗訴。

盧女指控，101年3月間，張女因向銀行的借款即將到期，不還款的話利率會變高，向她借款64萬元，並承諾一年後還錢，沒想到嗣後張女以「經濟狀況不佳」、「股票套牢」為由推諉，拒不還錢，迄今仍未還款。

出庭時，張女說，盧女先前向她借款，64萬元是盧女清償的借貸款，並指出，先前曾幫盧女代墊上百萬元購買新店預售屋，對方還侵占她的股票，痛批盧女不還錢還反指控她欠錢。

法官依據盧女提出的匯款單及兩人對話錄音，認為張女雖刻意逃避提及「借款」、「借據」等語，但對於盧女表示借款64萬元給張女周轉一事，並未否認且說會還款，因此判盧女勝訴，張女需還款64萬元，仍可上訴。

而張女指控，盧女95年間購買台北市復興南路的二棟房子，設定最高限額抵押權5400萬元，因每月負擔14到16萬元房貸，盧女不堪負荷，請她幫忙代償房貸，她幫對方還了逾百萬元，事後追討對方竟拒絕返還，提告要求盧女返還51萬元，另稱又幫盧女代墊51萬元的新店收售屋款，法官認為張女舉證不足，月前判張女敗訴，張女不服已提出上訴。