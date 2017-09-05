臨時停車跟停車不同 男子打贏行政訴訟

張姓男子在新北市新莊區昌平路前停車被罰。（翻攝自Google Map）

2017-09-05 19:59

〔記者王定傳／新北報導〕張姓男子去年間，在新北市新莊區昌平街紅線停車，被民眾檢舉，警方認為他是在設有禁止臨時停車標線處「臨時停車」逕行舉發，裁決處罰他300元，張男認為他停車超過3分鐘，已熄火不算臨時停車，新北地院法官也認為，依道路交通管理處罰條例，張男所為不算臨時停車，而是停車狀態，裁處有誤，判張男勝訴。

依道路交通管理處罰條例規定 ，停車是指「車輛停放於道路兩側或停車場所，不立即行駛」；臨時停車則是「車輛因上、下人、客，裝卸物品，停止時間未滿3分鐘，保持立即行駛狀態」。

去年12月24日，民眾錄影檢舉張男，警方認為他所為構成違規臨時停車，逕行舉發，移由新北市政府交通事件裁決處，張男被罰300元。

張男不滿提訴指，他停車時間超過3分鐘，人不僅離座，車輛也熄火，並將左側後視鏡折入，非臨時停車；裁決處則堅持，該處明明劃著紅實線，且無法依民眾檢舉照片，判斷停車時間及車內是否有人，警方舉發並無不當。

法官調查，由照片可知，張男的汽車前後車燈及煞車燈都沒打開，車上看不出有人，張男也自認不在車上，認定本案應屬停車狀態，非臨時停車，判撤銷原處分；至於張男在禁止臨時停車處所停車，應由裁決處依職權處理。

據查，依道路交通管理處罰條例規定，在禁止臨時停車處「臨時停車」，處罰是300元以上600元以下罰鍰，若是「停車」的話，為600元以上1200元以下罰鍰；全案可上訴。