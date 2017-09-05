未曾遺忘！消防中元普度 9殉職兄弟牌位在列

新北市消防局每年中元普度都相當隆重，由局長黃德清主普，19年來殉職的9名消防、義消牌位，都在普壇之列。（記者吳仁捷攝）

2017-09-05 18:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市消防局今天中元普度，主普壇上擺放的牌位，卻令消防同仁們傷感，原來除了龍神，還有故小隊長黃育隆、故小隊長吳宗鴻等9人的牌位，原來這是消防局成立19年來，殉職的7名消防與2名義消的英魂，19年來消防局從未遺忘這些殉職弟兄，不但隆重地送他們最後一程，每年更在中元時請來道士誦經普度，不少內外勤消防員也在法會中誦經，希望死者安息，庇佑四時無災。

消防局歷年來相當重視中元普度，普壇請來道士誦經、準備豐盛供品，希望好兄弟們庇佑消防弟兄出勤順利、轄境平安，希望讓殉職弟兄們安息，庇佑在職的同事們安康；今天的普渡由新北市消防局長黃德清主持、包括主秘陳國忠、第一大隊長尚少華、義消總隊總幹事李阿乾等消防局、義消官員、外勤大隊長，都到場與祭。

新北市消防局87年7月1日成立，共有故小隊長葉胡龍、故義消小隊長張再添、故分隊長王教庭、故新店救生分隊長王銘錫、故小隊長黃育隆、故小隊長彭祥億、陳奕睿、故義消小隊長吳宗鴻、故小隊長張哲偉等9人，與救災、救溺時不幸殉職。

新北市消防局說，消防局是救災單位，每逢火警、風災等大型災害，消防員總是一馬當先，卻也釀成高傷亡，但弟兄的犧牲不但喚醒上級對消防工作的重視，更體恤新北市消防勤務繁重與高危險性，目前每月發給同仁們的「消防危險加給加成」，都是殉職弟兄以寶貴性命替同仁們爭取來的，也因火警傷亡，建置火場安全官，管控進入火場人數與氣瓶存量，避免再有無辜傷亡。