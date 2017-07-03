速食店成「人肉鑑價中心」 賣淫集團20人被訴

2017-07-03 13:21

〔記者謝君臨／台北報導〕「高鐵環球應召站」經營者江承翰與人蛇集團經紀人林燈裕合作，引進中國女子假觀光、真賣淫，為確保女子「品質」，他找3名加起來超過200歲的老鴇擔任「人肉鑑定師」，以速食店廁所當「行動鑑價中心」，依女子條件定價格；江還趁復興航空解散，對外謊稱有空姐下海賣淫；台北地檢署今依違反兩岸人民關係條例、偽造文書等罪，起訴江、林等20人。

檢警調查，53歲江承翰原為應召站馬伕，他嫌當馬伕「太血汗」，每天工時超過12小時卻只領3000多元日薪，索性找39歲高姓妻子自立門戶，並與綽號「三孔」的人蛇集團經紀人56歲林燈裕合作，由林以「假結婚、自由行」等名義，引進中國女子來台賣淫。

檢警發現，江承翰擔心賣淫女子素質參差不齊，再加上中國腔易被嫖客打槍，找來綽號「王太太」的翁姓婦人（62歲）、「292」陳姓婦人（72歲），以及「242」陳姓婦人（70歲）3名女老鴇，先鑑定口音，再利用速食店廁所要求女子脫衣「驗身」，查看有無刺青、妊娠紋、傷疤等，再針對女子臉蛋、身材「分級」，最後再依女子的「床技與配合度」制定賣淫價格。

檢警追查，該應召站紅牌為中國浙江籍李姓女子「小希」，價碼高達1萬8000元，原來應召站對外宣稱「小希」是興航空姐，雖已39歲但保養得宜，加上沒中國腔且有天使面孔、魔鬼身材，價碼從8000元翻倍成1萬8000元。檢警粗估，該應召站每日營收約15萬元，從去年底經營至今，不法獲利逾千萬元。

檢警經長期布線蒐證，去年12月收網逮人，逮捕江姓夫妻、3名女老鴇、林嫌等人，將他們移送法辦。