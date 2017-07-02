助嫌犯暗槓贓款 警回頭拿二審加重判7年6月

2017-07-02 00:14

〔記者黃良傑／高雄報導〕一名容姓男子向前老闆謊稱有黑道上門勒索1億，佯裝出面擺平，殺價1200萬元全進其口袋，高市警方獲報由陳姓小隊長破案，卻私留贓款99萬8千元給容男，趁羈押時藉口代請律師，向其家人取走47萬多元，一審以詐欺、圖利判刑6年，但高雄高分院認定是貪污，改判7年6個月，褫奪公權4年、仍可上訴。

陳小隊長堅稱因容男當時告訴他，扣得的贓款有100萬元是母親出國要他保管，因無法辨識該款究竟是容母所有，或是詐騙前老闆所得，所以才沒有扣押帶回，並沒有圖利或詐欺意圖，更否認貪污這筆贓款，堅稱協助找律師的費用。

判決書指出，104年11月苓雅分局陳姓小隊長偵辦容男（37歲）假黑道勒索1億，前後向曾姓前老闆詐財1225萬元，警方逮捕容男取贓1千萬元，但陳小隊長僅查扣900萬餘元，疑留下100萬元給容當安家費，容被裁定羈押後，陳小隊長向家屬拿走47萬多元。

雄檢接獲檢舉分案調查，陳小隊長拿45萬元退還容委託的律師，辯稱該款是代容找律師的錢，並非佔為己有，高雄地院認定陳小隊長涉嫌詐欺、圖利，判刑6年、褫奪公權3年，全案上訴二審。

高雄高分院認為被告身為警務人員，竟藉機私圖不法利益，敗壞官箴使警譽受損，犯後又飾詞圖卸未見反省，事後雖退還45萬元，但已涉及貪污治罪條例「利用職務機會詐取財物」，而非一般的詐欺與圖利罪，加重改判7年6個月、褫奪公權4年。