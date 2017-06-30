別人退伍他A錢 中校營長貪4500元遭起訴

2017-06-30 10:40

［記者楊政郡／台中報導］原陸軍十軍團張姓少校營長，105年元月晉升中校營長（同年9月轉調他職），卻被檢舉104年7月間有同仁升官及退休，採購了5個陸軍陶瓷娃娃總價5500元，竟捨近求遠向高雄市的友人蕭姓廠商採購，指示蕭婦浮報為1萬元，從中貪汙詐取4500元，台中地檢署依貪汙罪起訴張及蕭兩人。

起訴書指出，35歲張姓營長在104年4月接任十軍團一零四旅第二營少校營長，因表現優異，在105年元月晉升為同單位中校營長，但被檢舉在104年7月間，利用經辦該營5名官兵升官及榮退喜事，竟然不讓一般行政人員依業務採購，且不在中部地區找廠商配合採購，卻向高雄市「泰源行」（國軍各式軍品、裝備、紀念品等銷售）採購。

其實張與「泰源行」蕭姓老闆娘早有熟識，蕭老闆報價陸軍陶瓷娃娃一個1100元，張姓營長竟指示蕭婦浮報每只2000元，蕭老闆照辦，陸軍陶瓷娃娃採購後，張某向行政士請款1萬元，然後利用假日親自到高雄，交付5500元給蕭婦，自己A了公款4500元。

此案在105年才經檢舉，由南投縣兵隊移送，並由廉政署及台中地檢署合辦，張某坦承犯行，並主動繳回犯罪所得，張某所犯是貪汙治罪條例利用職務詐取財務，蕭老闆則是觸犯偽造文書罪，兩人一併起訴。