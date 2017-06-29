以比特幣漂白贓款 竹市警大破詐騙集團洗錢中心

2017-06-29 11:43

〔記者王駿杰／新竹報導〕俞姓男子在桃園地區經營詐騙集團洗錢中心，提供各詐騙機房人頭帳戶，機房先以假通緝令、積欠電話費等老梗，向中國、台灣地區民眾詐財，再將贓款回流至中心購買虛擬貨幣「比特幣」交易至境外，由郭姓男子變賣，透過地下匯兌方式洗錢回台灣；竹市警方經蒐證，28日直搗洗錢中心，將包含俞、郭男在內共10人逮捕。

警方調查，35歲俞男去年6月在桃園一帶經營詐騙集團洗錢中心（俗稱「水房」），廣招小弟擔任電腦手並與各詐欺集團聯繫，提供人頭帳戶。

警方指出，詐欺集團先以網路聊天軟體，取得中國地區民眾大頭照等個資，製作成假通緝令，隨後上傳至洗錢中心設立的雲端網站，供詐騙機房連結恫嚇被害人付款。

此外，警方也於今年初接獲1名台灣民眾報案，指他接獲1通不明來電，對方稱是中華電信及政府機關人員，以他積欠大筆話費未繳為由，要他到臨櫃匯款200萬元新台幣至指定人頭帳戶，該名眾慌張匯款，事後才知遭詐。

警方發現，這名台灣民眾一將200萬元匯入人頭帳戶，詐騙機房就將贓款轉入俞男的「水房」，由俞男將所有款項轉購比特幣，透過層層交易至境外，再讓30歲郭男透過中國地區比特幣交易平台提現人民幣，經由地下匯兌將贓款洗回台灣。

新竹市刑警大隊科技偵查隊經半年蒐證，28日由新竹地檢署檢察官黃嘉慧指揮，會同法務部調查局航業調查處台中調查站、中部地區機動工作站、資通安全處及刑事警察局偵查第7大隊、台北市政府警察局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊、基隆市警察局刑事警察大隊科技犯罪偵查隊及新竹市警局第二分局偵查隊共同合作執行，分別在台北、桃園破獲該水房，逮捕俞、郭男與共犯共10人，查扣140餘萬元新台幣、大批大陸網銀u頓、筆電5台、手機40支等證物，全案依詐欺、洗錢防制法、組織罪嫌移送。

警方表示，比特幣為全球大多數國家流通的虛擬貨幣，具有隱匿不易追查流向的特性，一旦流入境外帳戶就難以追回，成為近年來各類犯罪洗錢模式，呼籲民眾若接獲不明來電，務必利用「165」反詐騙諮詢專線求證。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆