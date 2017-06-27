燿華工程師賴柏宜仍昏迷 母親：不能失去他

燿華電子工程師賴柏宜母親（左），在病房外徹夜守候，宜蘭縣代理縣長吳澤成（右）到院慰問。（記者江志雄攝）

2017-06-27 14:30

［記者江志雄／宜蘭報導］燿華電子宜蘭廠昨發生4死2傷公安意外，為救人吸入過量硫化氫而昏迷的工程師賴柏宜，仍在加護病房觀察，宜蘭縣代理縣長吳澤成今天到醫院探視，在病房外徹夜守候的賴媽媽哭著說，「兒子是心頭肉，不能失去他」。

燿華宜蘭廠工程師簡家威進入4公尺深的廢水槽除淤昏倒，另名工程師許家偉發現後，呼叫同事救援，課長許文賢、股長謝維恩連同許家偉進入槽底也昏倒，控制室吳姓工程師找來路過的工程師賴柏宜、游聖富協助，賴進廢水槽昏迷，未進槽的游身體不適，6人均被送到羅東聖母醫院急救。

簡家威、許家偉、許文賢、謝維恩等4人宣告不治，賴柏宜、游聖富轉送加護病房，賴因急性肺損傷，接受插管治療，游胸悶、呼吸道不順，病情相對輕微；事發後，賴柏宜母親、外婆、阿姨，在加護病房外焦急等候，希望老天保佑他度過難關。

外婆說，27歲賴柏宜與妹妹出身單親家庭，由賣麵線的媽媽拉拔長大，母子感情好，柏宜3年前退伍，放棄台北工作機會，選擇燿華宜蘭廠任職，就近照顧母親，孝順的他還沒有交女朋友，平時常幫忙做家事，每天上午打理完家務才去上班。

賴媽媽則是哭紅了眼，直說賴柏宜是自己的依靠，不能失去他，吳澤成握著賴媽媽的手加油打氣，主治醫師說，賴柏宜病情已有改善，接下來幾天是關鍵期。

燿華宜蘭廠這起工安意外，除了造成4死2傷，另有14名員工身體不適自行就醫，昨晚治療後，病情無大礙各自返家。

宜蘭縣代理縣長吳澤成（左3），今到羅東聖母醫院了解院方處理燿華受傷員工流程。（記者江志雄攝）