相約釣魚 兄撞灑水車重傷、弟目睹

蔡某機車撞上灑水車車體嚴重變形。（記者徐聖倫翻攝）

2017-06-25 14:26

〔記者徐聖倫／新北報導〕今天中午11時許，70歲蔡姓男子騎機車經過新北市五股區成泰路三段，沒想到撞上前方正在執行公務的灑水車，當場失去生命徵象，民眾見狀趕緊求助119，警消趕抵立將蔡某送往淡水馬偕醫院，現仍在急救中。

據了解，蔡某胞弟騎在哥哥後方目睹一切，他語氣顫抖向警表示，今天與哥哥相約一起釣魚，沒想到就發生這種事，而蔡某胞弟心情還未平復，目前還沒辦法好好說話，確切事故發生原因仍待警方釐清。