缺氧？ 沙崙沙灘驚見大量死魚 魚屍嘴開開

2017-04-25 19:14

〔記者李雅雯／新北報導〕新北市淡水區沙崙沙灘靠近公司田溪出海口處，日前被發現有大量死魚陳屍現場，空氣中瀰漫魚屍腐臭味。新北市政府環保局稽查人員獲報後到場了解，測量水中溶氧量為1.8（mg/L），初判魚群致死原因為缺氧。

民眾指出，當天看到沙崙沙灘上的魚屍時簡直「嚇一跳」，曝屍範圍延續10多公尺，全都集中在公司田溪出海口處，魚屍看起來完整，由於周邊鄰近污水處理廠；公司田溪也長期有廢水排入問題，質疑是否有違規污染狀況導致魚群死亡，訴求相關單位清查。新北市政府環保局稽查人員現場勘查，發現魚屍數量有上百隻，多為中、小型烏魚，屍體口部均張開，魚鰓無異常變色，公司田溪中、上游則未發現魚屍，初步判定魚群致死原因是缺氧。

新北市政府環保局公害稽查發言人孫忠偉表示，目前現場魚屍已經清理完畢，仍不排除有其他造成魚群死亡的原因，將會加強周邊巡查，若有發現污染情事，絕不寬貸。