| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
花蓮警匪槍戰 現場驚險畫面曝光
 首頁 > 社會

可惜！貨運車門沒鎖好 小7咖啡豆撒滿國道

2017-04-25  18:23

〔記者李容萍／桃園報導〕國道1號南下65公里平鎮系統南往東匝道，一輛由景山運輸公司載運生咖啡豆的貨運車，昨天傍晚，因貨運車廂車門未閉鎖，途經環狀道路的車速過快，造成離心力大導致貨物傾倒，掉落地面，封閉往大溪方向車道1小時。

國道警察局五楊分隊派員到場處理，經調查貨櫃車內共載運5個棧板，每個棧板約10包，每包70公斤，而駕駛也向警方表示，咖啡豆是7-11所需的貨物；只是，這麼多咖啡豆撒落路面，也苦了清潔人員沿路清掃。

倒是，其他用路人直擊小7的咖啡豆撒滿地，紛紛建議處理的國道警察「累累哦！下班快去買杯咖啡喝一下」，「 大人啊！趕快拿一包回來吧，我親戚家有機器可以烘焙」，還有人打趣表示可以成立「五楊咖啡廳」。

廣告
  • 幾大包的咖啡豆撒落在國道上，苦了清掃人員。（記者李容萍翻攝）

    幾大包的咖啡豆撒落在國道上，苦了清掃人員。（記者李容萍翻攝）

  • 小7咖啡豆撒滿地，導致道路完全封閉。（記者李容萍翻攝）

    小7咖啡豆撒滿地，導致道路完全封閉。（記者李容萍翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 咖啡豆 貨車 車禍 道路封閉
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蔥爆胡椒蝦
好清爽✧鹹蛋炒苦瓜
吃甜甜✧桂花綠豆糕
保留肉汁靠這步驟！
轉寄

標題：可惜！貨運車門沒鎖好 小7咖啡豆撒滿國道


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月25日‧星期二‧丁酉年三月廿九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.