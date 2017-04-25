可惜！貨運車門沒鎖好 小7咖啡豆撒滿國道

2017-04-25 18:23

〔記者李容萍／桃園報導〕國道1號南下65公里平鎮系統南往東匝道，一輛由景山運輸公司載運生咖啡豆的貨運車，昨天傍晚，因貨運車廂車門未閉鎖，途經環狀道路的車速過快，造成離心力大導致貨物傾倒，掉落地面，封閉往大溪方向車道1小時。

國道警察局五楊分隊派員到場處理，經調查貨櫃車內共載運5個棧板，每個棧板約10包，每包70公斤，而駕駛也向警方表示，咖啡豆是7-11所需的貨物；只是，這麼多咖啡豆撒落路面，也苦了清潔人員沿路清掃。

倒是，其他用路人直擊小7的咖啡豆撒滿地，紛紛建議處理的國道警察「累累哦！下班快去買杯咖啡喝一下」，「 大人啊！趕快拿一包回來吧，我親戚家有機器可以烘焙」，還有人打趣表示可以成立「五楊咖啡廳」。