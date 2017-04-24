功課沒交被「巴」頭 女學生要老師在頭版道歉
〔記者王定傳／新北報導〕某國中少女小蘭（化名），前年因功課沒完成，遭洪姓男老師「巴」一下頭，她認為因此身心受創還轉學，求償30萬並要老師在報紙頭版登道歉啟示；新北地院法官認為，老師「巴」頭就是違法體罰，侵害小蘭身體自主權、人格發展權，判賠3千元，因沒有侵害名譽權，不准登報！
小蘭提訴指，前年9月30日下課時，老師動手「巴」她頭，害她連續幾天頭部不舒服、身心受創，學校沒妥善處理，只好轉學；老師原本承諾要全額負擔她轉學學校的學費，後來避不見面，更沒親自道歉。
小蘭說，她的父親也因此身心受創，住院2週，求償30萬，並要老師在報紙頭版下登：「洪○○不當管教，動手打學生頭部，在此承認錯誤、改進」的道歉啟示。
洪師主張，小蘭常缺交功課，加上當日晨讀心得未交，基於導師職責，把小蘭叫到教室外，為強調督促，推了她頭一下，希望儘快補齊，事後小蘭上課與作息正常，受傷只是誇大之詞，且小蘭轉學是因課業跟不上與學校無關。
洪師還指，案發後9天，小蘭父親於LINE家長群組PO出與前立法委員黃志雄討論體罰問題，他看到後立即打電話解釋，小蘭父親笑笑說：「沒事，整件事就當沒事，不用擔心」隔日他還特地到星巴克買咖啡、餅乾登門道歉，因不在家，只好再打電話道歉，小蘭父親仍說：「老師，不要再提這件事了，早就忘記了」。
不料，10月底，小蘭父親又傳某老師體罰學生新聞，他趕緊撥打電話，對方回說：「咖啡已經臭掉，倒掉了，餅乾也不吃，你自己看著辦」絕非沒有道歉，且他已因此事遭行政懲處，登報違反比例原則。
法官調查，依「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」，違法處罰包括體罰、誹謗、公然侮辱、恐嚇及身心虐待等，另依「教師違法處罰措施參考表」，違法處罰類型如毆打、鞭打、打耳光、打手心、打臀部等，洪師打一下頭，雖無法證明受傷，也算違法處罰。
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