司改會議》二審突襲改判有罪就要關？司院擬修法

2017-04-24 10:05

〔記者項程鎮、溫于德／台北報導〕現行法律規定，竊盜、詐欺和恐嚇等最重本刑3年以下罪名，如一審判無罪，二審改判有罪就案件確定了，被告可能會抓去關，類似案件每年約300多件，司法院認為這樣不公平，研擬修改刑事訴訟等法律讓這類案件還可上訴三審。

司法院在上午召開的司改國是會議第2組提案指出，上述類型案件是突襲性無罪改判有罪確定，表面上已經過兩個審級審理，實際上最後的有罪判決因為法律規定，已無上訴機會，形同只經過一個審級審理，已違反公民與政治權利國際公約的規定。

司法院指出，類似案件在101年到105年間，每年約300到400件之間，雖然可以透過法院的法律解釋讓相關案件上訴三審，但除非這樣的見解已獲實務界一致認同，否則最好還是透過修法解決。